La colombe monétaire transformée en faucon

Cet ancien professeur de la Harvard Business School et "vétéran" de Goldman Sachs (où il a passé 23 ans) n’a pas, pour l’instant, le droit de vote au Comité de politique monétaire de la Fed selon le principe de rotation des votants, mais il est une voix très écoutée.

Lors d’un entretien à CNBC, il avait déjà indiqué que les achats massifs d'obligations réalisés par la Fed ont contribué à favoriser la hausse des prix immobiliers et des cours des actions, une hausse jugée inquiétante. "Il serait sage de commencer à limiter ces liquidités et à normaliser notre politique monétaire". "Sage", le mot peut-être le plus utilisé par Robert Kaplan...