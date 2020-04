La crise ne frappera pas toutes les banques uniformément, avertit S&P

Les valeurs bancaires connaissent des fortunes diverses en bourse après la publication d'une note de Standard & Poor's sur le secteur. En Italie, on attend le verdict de l'agence de notation avec une pointe d'inquiétude.

"Même avec notre scénario de base d'une reprise économique débutant au troisième trimestre 2020, nous prévoyons que les bénéfices des banques, la qualité de leurs actifs et, dans certains cas, leur capitalisation s'affaibliront significativement d'ici la fin 2020 et jusqu'en 2021", annonce S&P. L'agence d'évaluation financière nuance toutefois: "Nous voyons des implications différenciées pour les banques " en Europe.

"La grande efficacité de KBC et ses flux de revenus variés lui permettront d'encaisser le choc économique sérieux mais temporaire."

Et en effet, en ce qui concerne les banques actives en Belgique, S&P a réduit la perspective des notes d'ING, Argenta, Rabobank et NIBC mais a maintenu celles de KBC, Belfius ou encore Axa Banque .

KBC et ING

Concernant KBC , S&P estime que "le groupe restera résistant au regard du défi découlant de la pandémie de Covid-19". L'agence de notation s'attend pourtant à des revenus en baisse et à des pertes sur crédit bien plus élevées d'ici la fin 2021 mais elle prévoit que "la grande efficacité de KBC et ses flux de revenus variés lui permettront d'encaisser le choc économique sérieux mais temporaire". S&P prévoit aussi que "la liquidité du groupe restera solide grâce à une diversité de capitaux favorable basée sur des dépôts stables".