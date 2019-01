La croissance chinoise ralentit à un niveau inquiétant

La croissance chinoise a ralenti au quatrième trimestre à 6,4%, en raison de l'impact de la guerre commerciale. Sur un an, la croissance chinoise est la plus faible depuis 1990, avec des conséquences pour la croissance économique mondiale.

La croissance chinoise, qui contribue pour un tiers à la croissance économique mondiale, a ralenti à 6,4% au quatrième trimestre et à 6,6 % en rythme annuel. Il s'agit de sa plus faible évolution depuis 1990. Les mesures de soutien du gouvernement chinois sont désormais mises à l'épreuve par les tensions commerciales entre l'empire du Milieu et les États-Unis.

Le gouvernement chinois tente de faire basculer l'économie du pays vers la croissance domestique. "Mais le ralentissement de l'économie chinoise est davantage prononcé que ce que le gouvernement prévoyait", constate Bernard Keppenne, chef économiste de KBC. "L'impact de la guerre commerciale n'a pas été compensé par le marché intérieur, d'où une croissance économique qui ralentit à son plus faible niveau depuis 28 ans", ajoute-t-il.

Les ventes de voitures ont ralenti en Chine, mais les ventes d'électronique à usage domestique, des vêtements, des meubles et d'aliments ont connu une accélération. "Tant que les services et les ventes de la distribution se maintiennent en Chine, l'économie peut s'en sortir. Mais si ces secteurs diminuent, les problèmes de la Chine deviennent très importants", souligne James Laurenceson, directeur adjoint de l'institut des relations Australie-Chine à l'University of Technology à Sydney, cité par Bloomberg.

Mesures de soutien

Les analystes estiment que le gouvernement chinois va devoir adopter des mesures supplémentaires pour soutenir la croissance économique. "Il pourrait diminuer le taux des réserves obligatoires des banques et baisser le taux directeur. Le gouvernement a déjà injecté massivement 63 milliards d'euros en reverse repo, ce qui représente la plus forte injection en une seule journée , car il veut à tout prix lancer une nouvelle dynamique. Il va lancer des investissements importants en infrastructure et baisser les taxes pour les PME, les plus impactées par la guerre commerciale", relève Bernard Keppenne. "En 2016, les autorités avaient déjà pris de telles mesures pour atténuer le ralentissement économique."

Impact sur la croissance mondiale

Le ralentissement économique chinois touche aussi la croissance économique mondiale."L'impact est déjà négatif sur la croissance économique mondiale, avec le ralentissement du secteur manufacturier. En Europe, l'impact s'est déjà fait ressentir au quatrième trimestre", constate Bernard Keppenne.