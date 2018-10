La croissance des profits s'apprête à refluer à Wall Street

Plus près de nous, Pepsi-Cola avait communiqué il y a huit jours une progression de 25% de son BPA à 2,50 USD pour son troisième trimestre clos le 8 septembre. Cette croissance est supérieure à ce qu’attendaient les analystes pour l’ensemble des entreprises composant l’indice S&P 500. Selon des données compilées par Bloomberg sur la base d’estimations établies par les analystes, la croissance des résultats devrait être de 19,47% entre le début du mois de juillet et la fin septembre sur un chiffre d’affaires en progression de 7,9%.

Pétrole dopant

La santé florissante de l’économie américaine et la réforme fiscale voulue par le président américain Donald Trump expliquent pour une bonne part cette jolie performance. L’envolée des prix du pétrole, qui a gonflé les résultats dans le secteur pétrolier, y est aussi pour quelque chose. Le cours moyen du baril de WTI est passé en un an de 48,9 USD à 69,9 USD! Si on ne tenait pas compte des résultats de ce secteur, la croissance des profits dans le S&P 500 reviendrait à 15,43%.

Gardons-nous cependant de faire preuve de trop d’euphorie. Car, toujours selon les analystes suivis par Bloomberg, la croissance des bénéfices ne devrait plus être aussi élevée dans les mois à venir. On attendrait encore une croissance de 17,95% pour le quatrième trimestre. Mais de 7,54% "à peine" pour la première période trimestrielle de 2019. Ce ralentissement de la croissance bénéficiaire pourrait bien signifier qu’à l’avenir, l’ascension des cours des actions à Wall Street pourrait ne plus être aussi spectaculaire qu’elle ne l’a été depuis l’élection de Donald Trump. Certaines sociétés ont d’ailleurs déjà mis en garde sur l’évolution de leurs affaires pour la seconde partie de l’année. À l’instar de l’entreprise parapétrolière Halliburton et de Pepsi-Cola elle-même, qui s’est plainte de la cherté du dollar. Il est bon aussi de rappeler qu’au deuxième trimestre de cette année, la croissance des résultats avait été de 24%! Lors de la saison des résultats qui s’ouvre, le secteur automobile (-16,6% en moyenne pour le BPA) comptera parmi les rares à décevoir. En cause notamment, le relèvement des droits de douane sur une série de produits importés aux Etats-Unis. Ford a récemment indiqué que cela lui coûterait 1 milliard de dollars. Quant à Tesla, ce n’est pas encore au troisième trimestre qu’il aura fait son premier dollar de bénéfice.