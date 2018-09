La débâcle du réal brésilien et du peso argentin

Tant que la Chine ne flanche pas ...

De l'Argentine à la Turquie et, plus récemment, le Brésil, les turbulences financières frappant à tour de rôle les pays émergents pourraient selon les analystes épargner le reste de l'économie mondiale ... tant que la Chine tient bon.

La mauvaise passe des émergents suit jusqu'à présent un scénario plus ou moins classique: les Etats-Unis relèvent leurs taux d'intérêt. Les pays lourdement endettés en dollars en pâtissent. Les investisseurs retirent leurs billes pour des placements en dollars redevenus attractifs. Et les devises émergentes flanchent.

Cette fois, un élément nouveau pourrait aggraver la situation: "les incertitudes liées au président américain", Donald Trump, et à sa politique protectionniste, a reconnu Jérôme Marcilly, chef économiste de l'assureur-crédit Coface. Le locataire de la Maison-Blanche pourrait mettre le feu aux poudres s'il impose de nouveaux droits de douane punitifs sur les importations chinoises, déjà taxées à hauteur de 50 milliards de dollars.

Une nouvelle hausse des droits de douane aurait "un impact mesurable sur la croissance en Chine", estime Christine Lagarde, directrice du FMI, ce qui "ajouterait un choc à une situation où il n'y a pas de contagion, mais des vulnérabilités fragmentées".

Pour l'instant, "l'Asie tient globalement très bien", estime Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques chez Lazard Frères Gestion.

"Si nous avions un ralentissement plus notable de la croissance en Chine, ce serait beaucoup plus compliqué pour le marché asiatique et donc pour la zone émergente dans son ensemble." Jusqu'ici Pékin a "toujours été capable" de relancer son activité.

"Nous ne prévoyons pas une crise majeure dans les marchés émergents", affirme Joydeep Mukherji, de S&P Global. "Il y aura, certes, des problèmes dans les pays qui ont un important déficit courant, ce qui signifie qu'ils empruntent à l'étranger, mais tous les marchés émergents ne sont pas aussi vulnérables".