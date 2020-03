La défiance reste de mise sur les marchés

Bernard Keppenne, le chef économiste de CBC, note que les chiffres économiques ont perdu tout intérêt, tous les regards étant tournés vers le nombre de cas infectés par le Covid-19. Plus rien ne semble empêcher les bourses de poursuivre leur chute. Le taux de chômage américain est retombé à 3,5% contre 3,6%, et les créations d’emplois ont été de 273.000, soit le chiffre le plus élevé depuis mai 2018. Ce chiffre publié vendredi a largement dépassé les attentes. Mais il a laissé de marbre les marchés qui ont continué de dévisser, constate-il sur son blog.