La déflation menace à nouveau les économies occidentales

La baisse brutale de l'inflation en zone euro et aux États-Unis fait craindre une déflation. Mais les banques centrales écartent pour l'instant ce scénario.

La déflation menace-t-elle à nouveau l'économie européenne, et même américaine? Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mardi que la zone euro ne peut exclure un scénario de déflation. Mais il a précisé que cette spirale baissière des prix ne constitue pas le principal risque de la région. "Je ne peux pas exclure un scénario de déflation, mais je ne peux pas non plus donner une estimation" a-t-il indiqué à Vienne.

"Malgré le programme de rachats de la BCE, l’inflation en zone euro devrait donc encore reculer et la BCE est bien démunie pour éviter de tomber en déflation." Bernard Keppenne Économiste en chef chez CBC

Aux États-Unis, la Réserve fédérale de San Francisco a indiqué dans un rapport publié lundi que l'incertitude économique va probablement conduire à une augmentation du chômage et une baisse de l'inflation déjà inférieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine. "Les consommateurs coupent dans leurs dépenses afin d'épargner face à un environnement difficile qui inclut des pertes d'emplois. Cela réduit la demande agrégée et augmente davantage le chômage, entraînant l'inflation vers le bas" souligne le rapport. "La chute de l'inflation provoquée par l'incertitude va probablement durer plusieurs mois alors que les perspectives économiques se compliquent à cause de la crise du coronavirus" ajoute le rapport.

Le baromètre des matières premières

Chez Belfius, les économistes observent que "la chute de la demande économique chez nous et dans le reste du monde se traduit par une baisse sensible des prix de la plupart des matières premières. Le phénomène le plus frappant est évidemment la diminution spectaculaire du cours du pétrole , de plus de 60% depuis le début de l’année. Il en résulte une baisse du prix de l’essence et du mazout dans la zone euro, et donc de l’inflation." L'inflation dans la zone euro a chuté à 0,7% en mars contre 1,2% en février.

"Je ne peux pas exclure un scénario de déflation, mais je ne peux pas non plus donner une estimation." Robert Holzmann Gouverneur de la banque centrale d'Autriche

"L’inflation en zone euro a reculé sous l’effet de la baisse du prix du baril, même si les prix des produits alimentaires ont augmenté", nuance Bernard Keppenne, économiste en chef chez CBC. "Le mouvement ne devrait pas s’arrêter là, car la baisse des prix devrait se marquer très fortement dans le secteur des services et la récession va peser dans les prochains mois sur l’inflation" ajoute-t-il.

Chez Bloomberg Intelligence, les analystes ne s'attendent pas à une remontée prochaine des cours des matières premières. "L'étendue d'un arrêt brutal de l'économie mondiale va provoquer un déclin plus prononcé des prix des matières premières. Un risque majeur pour cette année reste en priorité ce qui se passe sur le marché des matières premières: un tremblement" écrivent-ils.

La réponse des banques centrales

"Lors des récessions précédentes également, en 2009 et en 2014, le cours de l’or noir avait dégringolé et la chute s'était systématiquement accompagnée d’une nette diminution de l’inflation générale des prix à la consommation", rappelle Belfius. Chaque épisode de récession dans le passé s'est traduit par une intervention massive des banques centrales. Mais, dans le cas actuel, les munitions de la BCE poussent des économistes à s'interroger.

"Malgré le programme de rachats de la BCE, l’inflation en zone euro devrait donc encore reculer et la BCE est bien démunie pour éviter de tomber en déflation, scénario hautement probable ces prochains mois" indique Bernard Keppenne.