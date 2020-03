La demande de pétrole a déjà chuté de 4 millions de barils par jour

L'Opep+ se réunit jeudi pour trouver le moyen d'enrayer la chute des prix du pétrole. Le Brent souffre d'une chute de la demande.

26%% de recul depuis le plus haut de cette année! Le prix du baril de pétrole n’a pas cessé de baisser depuis son point le plus haut atteint au début janvier. Après être monté jusqu’à 70 dollars dans les heures qui ont suivi l’assassinat d’un général iranien par les Etats-Unis, il a ensuite adopté un profil baissier qui l’a ramené à 48 dollars dans les premières transactions ce lundi.

Au fil des heures, il a affiché des velléités de reprise. Toutefois sans trop de conviction. En cause: la prudence affichée par les économistes de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui, face à l’expansion du virus de coronavirus, ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance mondiale de 2,9% à 2,4% pour cette année. Déjà que le chômage économique qui a suivi la semaine fériée du Nouvel An en Chine en proie à la propagation du virus avait fortement ralenti la demande de pétrole de ce pays.

"La perturbation de l’activité économique en Chine a entraîné un repli de la demande de pétrole estimé à 4 millions de barils par jour (mb/j)", affirme Jeff Currie, spécialisé dans les matières premières chez Goldman Sachs. Lors de la récession de 2008 -2009, ce repli avait été de 5 mb/j. Avec les prévisions de l’OCDE, la demande mondiale risque davantage de se réduire.

600.000 b/j en moins

Alors, pourquoi cette tentative de rebond lundi? Pour la raison que les 13 pays-membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et une poignée de pays producteurs non-membres de ce cartel vont se réunir jeudi et vendredi prochains. Au cours de ces rencontres, ils vont tenter d’enrayer la chute des prix. Aussi, ils pourraient bien s’accorder sur une nouvelle réduction de leur production. "Ayant attendu si longtemps pour réagir, l'Opep et ses alliés devront procéder à une réduction très importante de leur production d'or noir", selon Jasper Lawler, analyste de LCG.

La consommation de pétrole pourrait ne pas augmenter du tout en 2020.

Les analystes de Royal Bank of Canada affirment pour leur part que l’Arabie saoudite réussira à rallier les autres membres du cartel sur ce objectif. Ils parient "sur une réduction supplémentaire allant de 600.000 à 1 mb/j". L’Arabie saoudite ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à les convaincre, alors que les prix actuels ne permettent plus d’équilibrer les budgets nationaux de la plupart des pays de l’Opep+.

Un nouvel accord de réduction est donc en vue, qui s’ajouterait aux deux précédents. Le premier avait été signé en 2016 et le deuxième en décembre dernier. Ces accords avaient ramené la production totale des seuls membres de l’Opep à 28,37 mb/j en janvier, en retrait de 3,6% sur celle de décembre, et de 12,4% par rapport à son pic de production de 34,14 mb/j. Reste à voir si la Russie qui compte parmi les 3 plus importants producteurs mondiaux avec 11,32 mb/j - en légère hausse par rapport à décembre -, adhèrera à cet éventuel accord. Ce qui est loin d’être un fait acquis.

En outre, la question est de savoir si un éventuel accord que le marché anticipe, sera suffisant. Car la consommation de pétrole pourrait ne pas augmenter du tout en 2020. Ce sera la quatrième fois en 36 ans que cela se passerait. Pour les analystes de Goldman Sachs, "le monde est confronté au plus grand choc de la demande de matières premières depuis la crise financière mondiale, alors que l’épidémie de coronavirus se propage aux Etats-Unis et en Europe".