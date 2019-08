La dévaluation, une arme à double tranchant pour la Chine

Les Etats-Unis crient à la manipulation du yuan. La Chine nie. Mais poursuit la baisse de sa monnaie. Une stratégie risquée.

Donald Trump a dénoncé ce lundi dans un tweet une "manipulation de la monnaie". "Cette violation majeure affaiblira considérablement la Chine avec le temps", a-t-il ajouté. L'administration américaine a déterminé que la Chine manipulait sa monnaie et va demander au Fonds monétaire international (FMI) de mettre un terme à la concurrence déloyale de Pékin, a déclaré le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin. En mai dernier, elle s'était abstenue de le faire.

Mais la journée de lundi a accentué les tensions entre les deux poids lourds économiques. Pour rappel, lundi, la Chine a laissé le yuan enfoncer le seuil clé de 7 pour un dollar pour la première fois depuis la crise financière il y a 11 ans, donnant à penser qu'elle pourrait tolérer, voire souhaiter, une plus grande faiblesse de sa devise face à l'escalade des tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Vue en plein écran Le quartier général de la Banque centrale chinoise (PBOC), à Beijing. ©Bloomberg

Le gouverneur de la banque centrale chinoise a eu beau affirmer que la Chine "ne s'engagera pas dans une dévaluation concurrentielle" et "n'utilisera pas le taux de change (...) pour faire face aux troubles extérieurs comme les différends commerciaux" et à s'engager à "maintenir un taux de change du yuan à un niveau raisonnable et stable", certains analystes estiment que Pékin pourrait laisser davantage filer sa monnaie.

Pour l'économiste Bo Zhuang, du cabinet d'études TS Lombard, la Chine "est prête à tolérer une nouvelle dépréciation du yuan face à l'escalade des tensions commerciales avec les Etats-Unis". Pékin, qui contrôle étroitement le cours de sa monnaie, fixe chaque jour un taux pivot de part et d'autre duquel il autorise une fluctuation de plus ou moins 2%. Ce mardi, l'institution monétaire chinoise a d'ailleurs laisser à nouveau chuter sa monnaie face au dollar, fixant le taux pivot du yuan à 6,9683 pour un dollar, en repli de 0,66% par rapport à lundi. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis mai 2008.

Market Live | Suivez l'évolution des marchés en direct

Nouveau front

En laissant filer sa monnaie, la Chine a ouvert un nouveau front dans sa guerre commerciale contre Washington, avec le potentiel d'atténuer l'impact des sanctions douanières américaines -- mais aussi le risque de se retourner contre son économie en perte de vitesse.

Même une forte dépréciation du yuan ne permettra pas de compenser totalement l'impact de la guerre commerciale. Tao Wang Economiste de la banque UBS

Lorsqu'une monnaie perd de sa valeur, les produits libellés dans cette devise voient leurs prix diminuer pour les acheteurs munis d'autres monnaies, ce qui favorise les exportations et pourrait atténuer le coût des surtaxes douanières de Donald Trump.

Cette baisse brutale est "le résultat évident d'une intervention active" de la banque centrale, pour favoriser les exportations chinoises et atténuer l'impact de la hausse des droits de douane américains sur les produits chinois, assure Bo Zhuang. Donald Trump a relancé jeudi dernier la guerre commerciale contre Pékin, en annonçant son intention d'étendre des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations en provenance de Chine à compter du 1er septembre.

Mais même une forte dépréciation du yuan ne permettra pas de compenser totalement l'impact de la guerre commerciale, met en garde l'économiste Tao Wang, de la banque UBS. La stratégie de la dévaluation pourrait s'avérer contre-productive pour Pékin qui cherche, au contraire, depuis 2015 à stabiliser sa monnaie pour éviter les fuites de capitaux.

La Banque centrale chinoise "ne laissera pas le yuan (trop) s'affaiblir" car cela aurait "des effets graves et déstabilisants sur l'économie" dans un contexte de ralentissement, prévient Stephen Innes, analyste chez Vanguard Markets. Une baisse du taux de change entraîne un renchérissement des importations, ce qui obligera notamment Pékin à payer plus cher son pétrole importé.

Après la monnaie, les bons du Trésor?

Les Chinois envisagent d'autres options et on ne peut pas exclure l'option des bons du Trésor. Stephen Roach Chercheur à l'université Yale

La croissance chinoise s'est essoufflée au deuxième trimestre (+6,2%), signant sa plus faible performance depuis au moins 27 ans. Dans ce contexte, la stabilité est la priorité des autorités chinoises à l'approche d'une date hautement symbolique le 1er octobre prochain: le 70e anniversaire de la fondation de la Chine communiste. Pékin "cherchera probablement à prévenir toute baisse trop importante ou volatilité du yuan en exerçant de stricts contrôles sur les capitaux", explique Mark Sobel, un ancien responsable du Trésor américain sous les administrations républicaine et démocrate.