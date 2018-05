La faiblesse de l'euro soutient les Bourses européennes

La semaine écoulée s’est avérée chargée en rebondissements...

La formation du gouvernement en Italie a suscité bien des inquiétudes chez les investisseurs. Mercredi, un document publié par le Huffington Post Italia montrait que la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, qui ont révélé un programme de gouvernement commun, voulaient demander à la Banque centrale européenne d’effacer 250 milliards d’euros de la dette italienne.

Les deux formations politiques auraient aussi demandé une procédure pour permettre à des Etats de quitter la zone euro. Ces informations ont été démenties par la suite par la Ligue. Mais entre-temps, le taux à dix ans italien s’est fortement tendu, pour dépasser 2%, tandis que la Bourse de Milan a perdu plus de 3% sur la semaine. L’euro s’est replié sous 1,18 dollar à cause des craintes des investisseurs sur la situation politique italienne. Il était tombé mercredi jusqu’à 1,1761 USD.

Les Bourses européennes ont toutefois profité de la baisse de la devise. Le Stoxx 600 termine sur une progression hebdomadaire de 0,58%. Le secteur des loisirs a signé la meilleure performance de la semaine, tiré par des valeurs comme Paddy Power Betfair (+ 21,04% sur la semaine), qui envisage de fusionner avec la société américaine Fanduel pour s’implanter aux Etats-Unis.

Paddy Power Betfair, GVC et William Hill ont vu leurs actions progresser fortement cette semaine malgré l’annonce du gouvernement britannique de ramener à deux livres (2,29 euros) au lieu de 100 la mise maximale autorisée pour certaines machines à sous, accusées de susciter des comportements addictifs.

Performances énergétiques

Le secteur de l’énergie signe aussi une très belle performance hebdomadaire, grâce à la remontée des cours du pétrole. Le baril de Brent est passé au-dessus de la barre de 80 dollars jeudi sur fond de tension autour de l’Iran, pour la première fois depuis novembre 2014.

"Le message envoyé par Total mercredi comme quoi il se retirerait du projet iranien Pars Sud à moins d’obtenir une dérogation des autorités américaines qui veulent sanctionner l’Iran, a bougé le marché hier et aidé le Brent à dépasser 80 dollars", a jugé Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB Markets. L’indice Stoxx 600 du pétrole et gaz a renoué avec un plus haut depuis septembre 2014. Il a pris 19,5% depuis le début avril alors que le baril de Brent a bondi de 13% sur la même période.

En revanche, le secteur des télécommunications, sensible à la hausse des taux d’intérêt comme le secteur immobilier et les services aux collectivités, signe la plus mauvaise performance en Europe cette semaine, avec un recul de près de 4%. Le titre Vodafone a perdu plus de 8% sur la semaine. Il a souffert de l’annonce du départ de son directeur général Vittorio Colao en octobre, qui éclipse les solides résultats trimestriels de l’opérateur télécoms britannique et pèse sur le titre en Bourse.

Altice a, par contre, gagné plus de 10% sur la semaine, grâce à de bons résultats trimestriels. "Altice publie des chiffres qui montrent que le plus dur est sans doute passé en Europe", estiment les analystes de Aurel BGC, l’entreprise enregistrant "la meilleure performance depuis que le groupe de Patrick Drahi a pris le contrôle de SFR. Au Portugal aussi, les chiffres de la conquête de clients sont meilleurs".

Un taux américain plus haut