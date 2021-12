"La faiblesse de l’euro va soutenir les actions européennes"

Pour Nagelmackers, la normalisation des taux est centrale dans la stratégie à adopter pour 2022. Les actions et les obligations à haut rendement doivent rester au centre de la stratégie.

Soutien européen

Soutien européen

Stéphane Denys, responsable de la gestion d'actifs chez Nagelmackers, souligne s’attendre à des performances qui vont être négatives pour les emprunts souverains . "La dette à haut rendement et les obligations émergentes vont être les seules zones relativement sûres dans les produits de taux." Pour 2022, il s’attend également à une progression des actions d’environ 6 à 9% selon les régions (hors dividende), avec une hausse des résultats de l’ordre de 8% et des niveaux de valorisation qui resteront globalement inchangés.

"Dans un contexte inflationniste, les actions de qualité doivent revenir à la base des allocations dans les portefeuilles, et il est également possible de s’exposer sur quelques thématiques attractives liées notamment à la transition climatique ou à la technologie."

"Les actions vont rester la principale source de performance dans les portefeuilles et doivent rester surpondérées face aux obligations. Dans un contexte inflationniste, les actions de qualité doivent revenir à la base des allocations dans les portefeuilles, et il est également possible de s’exposer sur quelques thématiques attractives liées notamment à la transition climatique ou à la technologie."