La filière du bois a du sens pour l'investissement

Ce fonds de placement unique au monde existe depuis 2008, et s’est spécialisé sur l’ensemble de la filière du bois, ce qui va des sociétés qui détiennent et gèrent des forêts jusqu’aux producteurs de pulpe de papier. En dépit d’une performance historique solide (plus de 9% par an durant la dernière décennie et une notation 2 couronnes), aucun concurrent n’a jamais tenté d’imiter Pictet Asset Management. Pictet-Timber a également reçu le label Towards Sustainability de la part de Febelfin, avec des actifs sous gestion qui dépassent désormais 1 milliard d’euros.