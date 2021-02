La folle saga GameStop débarque au Congrès américain

Cette affaire surréaliste a vu une armée de traders amateurs investir massivement dans plusieurs compagnies à la santé financière chancelante. C'est sur la plateforme Reddit que ces investisseurs en herbe ont convenu des entreprises à viser: les magasins de jeux vidéo GameStop, les cinémas AMC ou encore la chaîne de magasins Bed, Bath & Beyond, entre autres. Suite à un flux d'échanges qui n'avait plus été atteint depuis la crise de 2008, les actions de ces groupes ont bondi soudainement , GameStop s'envolant de près de 2.000% en 20 jours.

Régulateurs et responsables politiques veulent déterminer s'il y a eu manipulation de cours ou délit d'initié.

Un mouvement aux airs militants qui a chamboulé salles de marchés et investisseurs institutionnels . En se portant sur ces sociétés, les boursicoteurs ont voulu donner tort à de grands fonds spéculatifs et à des barons de Wall Street, qui avaient misé sur un effondrement boursier de ces entreprises. Ces dernières finiront par abandonner une grande partie de leurs gains dans les semaines suivantes.

Mais la saga n'est pas finie pour autant. Après avoir attiré l'attention d'Hollywood , c'est désormais sur la scène du Congrès américain qu'elle se joue. La volatilité extrême du marché fut telle qu'elle a conduit régulateurs et responsables politiques à demander des explications . Ils veulent désormais déterminer s'il y a eu manipulation de cours ou délit d'initié . L'occasion de revenir sur les principaux intervenants de cette affaire boursière, attendus au Congrès.

"Roaring Kitty", le cerveau de l'opération?

Connu sous les pseudonymes "Roaring Kitty" et "DeepFuckingValue", l'analyste financier au style décontracté Keith Gill est sous le feu des projecteurs en tant que chef de file de cette armée d'investisseurs amateurs. Rendu célèbre pour ses observations sur GameStop, ce Youtubeur avait anticipé une envolée de l'action bien avant la hausse de janvier . La ruée sur GameStop lui aurait rapporté trois millions de dollars avant que l'action ne replonge, selon le Wall Street Journal. La Security Exchange Commission cherche désormais à déterminer si ses messages sur Reddit ne cachent pas une tentative de manipuler le cours de l’action GameStop.

Steve Huffman, Reddit

Le cofondateur de Reddit, Steve Huffman , fera également partie des intervenants. Son site communautaire a récemment vu sa valorisation doubler, se haussant à 6 milliards de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds de 250 millions . Il est aujourd'hui sous la loupe à cause du fameux forum Reddit/WallStreetBets, qui encourageait les investisseurs particuliers achetant des actions de GameStop et d'autres victimes des shorters à " brûler ceux qui pariaient contre ces entreprises ".

Vlad Tenev, Robinhood

Vlad Tenev est à la tête de l'application de courtage préférée des boursicoteurs. Alors que le rally GameStop bat son plein, Robinhood décide de geler (temporairement) les transactions sur les titres particulièrement recherchés des boursicoteurs, s'attirant leurs foudres au passage. Vlad Tenev nie ici avoir voulu protéger sa société et les fonds d'investissement contre une volatilité excessive en agissant de la sorte. Sauf que le modèle économique de Robinhood implique un contrat passé avec Citadel, un fonds d'investissement propriétaire d'un autre hedge fund, Melvin Capital... Or c'est celui qui a le plus perdu d'argent lors de l'ascension boursière de GameStop.