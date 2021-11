La fonte du prix des matières premières crispe les marchés...

Les prix du minerai de fer et d'autres métaux précieux sont fortement retombés ces deux dernières semaines sous le coup de restrictions chinoises sur la production d'acier.

La fête aura été courte pour les valeurs minières européennes. En forte hausse ce lundi après la trêve commerciale actée par l'Union européenne et les États-Unis au G20, elles ont perdu toute leur avance ce mardi. La faute à de mauvaises nouvelles en provenance du premier consommateur mondial de minerai de fer, la Chine.

La deuxième économie mondiale montre clairement des signes de ralentissement de son activité, mais les origines du coup de mou sont multiples.

Il y a d'abord la flambée des prix de l'énergie qui rendent l'approvisionnement en métaux précieux plus onéreux. Il y a aussi la mise à l'arrêt de nombreux chantiers de construction en raison des déboires du colosse chinois du secteur, Evergrande, toujours asphyxié par sa dette. Et pour ne rien arranger, les autorités de Pékin ont décidé de poursuivre les restrictions de production imposées tout au long de l'année 2021, des restrictions qui passent par un rationnement de l'utilisation d'électricité. Elles sont désormais plus fréquentes, plus sévères et prolongées d'un trimestre...

Les matières premières se dégonflent

Sur les marchés financiers, le ralentissement de la production chinoise est ressenti avec inquiétude. Les investisseurs se demandent si la forte reprise du cours des sociétés minières et des groupes sidérurgiques était justifiée alors que nombreuses étaient les matières premières à évoluer à des niveaux records le mois dernier.

Depuis deux semaines, le prix du minerai de fer, mais aussi ceux du cuivre et de l’aluminium se sont sérieusement dégonflés.

Exemple avec l'aluminium, le métal le plus gourmand en énergie. Il a atteint son plus haut niveau en 13 ans le 11 octobre, avant de fondre de près de 20% pour évoluer aujourd'hui à son niveau d'il y a deux mois. Même trajectoire pour le cuivre et le minerai de fer, dont les prix ont baissé de plus de 10% ces deux dernières semaines.

Un effet sur l'inflation?

Le hic, c'est qu'avec la Fed au programme cette semaine, l'humeur du marché est à décortiquer tout ce qui peut influencer l'action des banques centrales.

En plus de faire monter les prix, la grimpette post-corona du prix des matières premières a régulièrement alimenté les craintes de voir l'inflation camper longtemps à des niveaux élevés. Les signes de temporisation venus de Chine seraient-ils annonciateurs de l'amorce d'une décrue à venir de l'inflation?

Si tel est le cas, le scénario privilégié par les banquiers centraux d'une accélération "temporaire" des prix serait conforté. Cette perspective ouvre la voie à une politique monétaire plus stricte qui passe par la case "remontée des taux". Un mouvement qui pourrait aussi renforcer davantage le billet vert. Et lorsque la devise américaine s'apprécie, les matières premières libellées en dollar deviennent plus chères pour les détenteurs d'autres devises.

Londres accuse le coup

En attendant que ces signaux négatifs confirment ou infirment les projections des analystes sur l'inflation, les titres des sidérurgistes et des extracteurs miniers ont passé une très mauvaise journée sur les marchés.

Très présentes à Londres, les valeurs minières ont enrhumé l'indice FTSE 100 avec des replis tournant autour des 3%. À Paris, c'est ArcelorMittal qui avait la tête des mauvais jours, son titre cédant près de 4% en fin de séance.

Les replis importants du jour ne doivent pas occulter la progression impressionnante des valeurs liées aux matières premières depuis les premiers signes de reprise émis à la fin de l'exercice 2020. Le compartiment du Stoxx 600 qui loge les valeurs liées aux matières premières a grossi de plus de 40% depuis un an... mais de "seulement" 10% depuis le premier janvier 2021.