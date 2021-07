La fortune des Belges a gonflé de 130 milliards d'euros en un an

En un an, les actifs financiers des Belges ont augmenté de 130 milliards d'euros, grâce à la forte reprise économique qui a suivi le premier confinement destiné à contrer la propagation du coronavirus.

Des bourses en forme

Une moins-value dans l'assurance-vie

Par contre, les produits d'assurance-vie ont subi une moins-value de plus de 4 milliards d'euros dans le même laps de temps. C'est dû à la baisse des cours des obligations, fort représentées dans ces placements.

" Cette évolution résulte de la remontée de la courbe des taux au premier trimestre de 2021 (les taux évoluent dans le sens contraire des cours des obligations, NDLR), celle-ci étant un facteur important dans la valorisation des provisions techniques des assurances vie et des droits à la pension", explique la BNB. Les produits d'assurance ont, par ailleurs, subi des ventes pour un total de plus de 1,5 milliard d'euros.

Le succès des comptes d'épargne et des fonds

Par contre, la BNB note que les Belges ont épargné et investi dans les fonds et les actions. "Le premier trimestre a été marqué par une progression des dépôts d’épargne réglementés (+3,3 milliards d’euros). Tout comme en 2020, les particuliers ont également investi dans des parts de fonds d’investissement (+2,3 milliards d’euros) et, dans une moindre mesure, dans des actions cotées (+0,6 milliard d’euros)."