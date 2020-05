La gestion automatisée sollicitée par les investisseurs

L'engouement des jeunes

Dieter Haerens constate que ces derniers mois, "l'âge moyen des investisseurs a chuté. De plus en plus de jeunes investisseurs sont entrés en bourse". "Sans expérience, ces investisseurs se sont tournés vers une gestion automatisée" ajoute-t-il. Mais il ne relève pas une tendance comme au Danemark, où le courtier Nordea a pointé une hausse de 40% de nouveaux clients, âgés de moins de 40 ans, pour son conseiller-robot au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente. Chez Easyvest, Corentin Scavée n'a pas relevé non plus un engouement d'une tranche d'âge en particulier.

"On voit une tendance se dégager. En 2014, nous avions fait une enquête auprès de nos investisseurs, et le mot 'robot' leur faisait peur. Mais nous allons refaire l'enquête, car nous savons que plus on est jeune, plus on se rend compte que la technologie nous permet de faire plus de choses", indique Dieter Haerens.