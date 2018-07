La guerre commerciale affecte les actions du secteur du luxe

Les actions de producteurs de biens de luxe ont fléchi mercredi. L’annonce de nouveaux tarifs douaniers aux Etats-Unis et les prévisions décevantes de Burberry ont affecté l’ensemble du secteur en Bourse.

Les investisseurs s’inquiètent aussi des effets, sur le secteur du luxe, de la guerre commerciale engagée par les Etats-Unis avec la Chine et l’Europe, entre autres. Le dernier épisode en date de cet affrontement multilatéral a eu lieu mercredi: on a appris que les Etats-Unis envisageaient d’appliquer de nouvelles taxes aux importations de biens chinois d’une valeur totale de 200 milliards de dollars (170 milliards d’euros) par an.