La hausse des taux au cœur de l'attention

Selon lui, cette évolution est la conséquence d'anticipations de conditions économiques "plus normales" . C'est une "déclaration de confiance", en quelque sorte, de la part des investisseurs, a déclaré le banquier central américain, qui a également évoqué l'inflation, dont la hausse explique aussi la récente progression des rendements. Selon Jerome Powell, les hausses de prix anticipées en mars et avril seront surtout dues à un effet de comparaison avec les prix déprimés de l'an dernier lors des premières mesures de confinement. "Cela ne signalera pas vraiment quelque chose", a jugé le patron de la Fed.

Turbulences sur les marchés

Mais sur le marché obligataire, le taux des Treasuries (obligations gouvernementales américaines à dix ans), référence pour les investisseurs, a atteint 1,39% mardi en cours de séance. Au milieu de l'été dernier, il était tombé à 0,51%. En six mois, il y a donc eu une tension de près de 0,9 point de pourcentage, ce qui change la donne . Quand le taux de ces actifs sans risque (un défaut de remboursement des États-Unis est considéré comme improbable) monte fortement, les actifs plus risqués deviennent comparativement moins attrayants. Cela explique les récentes turbulences sur les marchés d'actions, où les valeurs technologiques, dont la valorisation était fort élevée, ont trébuché.

"De meilleures perspectives"

En Europe aussi, les taux ont progressé, mais plus tardivement et moins nettement. Le taux allemand à dix ans, référence de la zone euro, a atteint -0,30% mardi. Il avait touché un plancher à -0,64% début novembre. Le taux belge à dix ans est quant à lui revenu à -0,08% mardi, son plus haut niveau depuis début juillet 2020. Il avait touché un plus bas de -0,44% début décembre. En se basant sur une autre obligation belge, qui arrive à maturité en octobre 2031, on peut même considérer que ce taux de référence du marché belge est d'ores et déjà revenu au-dessus de 0%.