"La hausse des taux est catastrophique pour les entreprises des pays émergents"

Les tensions géopolitiques et les tendances des marchés occidentaux jouent en défaveur des pays émergents. Sylviane Delcuve, économiste chez BNP Paribas Fortis, analyse pour nous l'état de ces marchés en situation précaire.

Les marchés émergents sont confrontés à un cocktail potentiellement explosif: hausse des taux d’intérêt, montée du dollar et pétrole plus cher. "On est à un carrefour", constate Sylviane Delcuve, senior economist chez BNP Paribas Fortis, qui rappelle que "l’endettement des entreprises des pays émergents reste important". Par conséquent, "quand les taux d’intérêt se mettent à monter, c’est tout de suite catastrophique pour elles", souligne-t-elle.

Les marchés émergents ne se portent pas bien pour le moment, à cause de la hausse du dollar et des taux d’intérêt à long terme aux Etats-Unis. Comment analysez-vous ce phénomène?

CV express Senior Economist (depuis 2011) chez BNP Paribas Fortis Master en Économie de l’ULB (1988) Économiste de la salle des marchés de la Générale de banque (1991 à 1998) Responsable crédit pour les produits structurés (2002 à 2011) Enseignante dans plusieurs universités (ULB, Solvay, ULg, HEC St Louis)

C’est une sorte de retour à la situation d’il y a quelques années (en mai 2013, la Réserve fédérale avait annoncé que ses achats d’obligations américaines prendraient fin, ce qui avait fait bondir les taux longs, NDLR). À un moment donné, les investisseurs se mettent en tête que les taux d’intérêt vont monter aux Etats-Unis. Cela provoque de vastes mouvements de capitaux parmi les investisseurs qui étaient exposés aux pays émergents qu’ils considéraient comme une bonne alternative tant que les taux américains restaient bas. Quand ces taux recommencent à monter, exactement comme à l’époque, il y a un phénomène de recherche de qualité: ces investisseurs se disent que si les taux sont plus élevés aux Etats-Unis, c’est peut-être beaucoup plus sûr de remettre de l’argent dans les marchés américains plutôt que dans ces pays-là.

La hausse du dollar joue-t-elle aussi?

Les sorties massives de capitaux des marchés émergents accélèrent à chaque hausse des taux américains. Mais quand le dollar monte aussi, ça convainc tout le monde. Car la plupart des marchés émergents sont confrontés à un déficit de leur balance courante (ils achètent davantage qu’ils ne vendent à l’étranger, en dollar, ce qui pénalise leur économie en cas de hausse de la devise américaine, NDLR:).

La montée des prix pétroliers est-elle également un souci pour ces pays?

Beaucoup d’entre eux sont importateurs de pétrole. La remontée du cours du baril est mauvaise pour eux. Cela s’ajoute à la hausse des taux et du dollar. On est à un carrefour: plusieurs éléments jouent en même temps dans le même sens. L’élément central est la hausse des taux longs américains. Quand elle se produit, on a l’impression qu’on touche à une pièce d’un Mikado et que tout s’écroule.

L’endettement des pays émergents pose-t-il problème?

Aujourd’hui, la dette publique en dollar des pays émergents est moins importante qu’en 2013. À l’époque, le billet vert s’était mis à monter et ces pays avaient commencé à éprouver des difficultés à rembourser leur dette contractée en dollar. À présent, les dirigeants de ces États ont compris qu’il fallait réduire cet endettement. Par contre, l’endettement des entreprises des pays émergents reste important. Quand les taux d’intérêt se mettent à monter, c’est tout de suite catastrophique pour elles.

"La récente chute des devises locales relance la spirale des prix. L’effet sur la population peut être catastrophique."

Est-ce la cause de la mauvaise passe des places boursières émergentes?

Sur ces marchés, on constate que les entreprises fortement endettées sont en train de souffrir énormément. Leurs cours de Bourse ont perdu 10 à 15%. Un article récent citait le cas de l’action Hyundai: cette entreprise est fortement endettée. Résultat: dès que les taux d’intérêt se mettent à monter, son cours de Bourse dégringole. Si le marché perd 4%, elle perd 12%… Autre exemple: BMW a une joint-venture en Chine, également très endettée, dont l’action sous-performe depuis quelques semaines. On observe une très nette différence entre les performances boursières des sociétés les plus endettées et des autres.

Y a-t-il des pays émergents plus mal en point que d’autres?

L’Argentine est vraiment très mal en point. Quand on regarde son taux de change, on voit que le peso argentin subit une longue glissade, qui vient d’accélérer. La roupie indienne s’est également bien cassé la figure depuis le début de l’année. Et la lire turque est aussi en train de se casser la pipe. Ces mouvements ont été spectaculaires ces dernières semaines. Chacun de ces pays a des spécificités propres qui expliquent sa situation. Certains n’ont jamais réglé le problème de leur déficit courant, d’autres, comme la Turquie, ont un problème d’inflation et d’aucuns ont des entreprises mal capitalisées. Tout cela mis ensemble alimente l’instabilité.

Les taux d’intérêt et le dollar vont-ils encore grimper?

En ce qui concerne les taux américains, le mouvement est enclenché. La banque centrale américaine ne cache pas qu’elle va encore relever ses taux directeurs. Les résultats économiques ne sont pas mauvais du tout. Je ne vois pas ce qui pourrait entraver cette remontée des taux. Pour le dollar, c’est beaucoup plus difficile à prévoir.

Et pour le pétrole?

L’Arabie saoudite vient encore de répéter qu’un prix de 80 dollars le baril serait souhaitable. C’est un niveau qui arrangerait bien ses finances publiques, le temps de réorganiser son économie en la rendant moins dépendante du pétrole, ce qui s’annonce dantesque. Ce pays pèse donc de tout son poids pour aller vers ce niveau de prix et, clairement, ça marche. D’autant plus qu’avec le retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, l’Iran ne va de nouveau plus pouvoir exporter autant de pétrole. Cela créera une pression à la hausse supplémentaire.

Cela risque-t-il d’aggraver le problème d’inflation trop élevée de certains pays émergents?

Cela va surtout être pénalisant pour les pays émergents qui importent. Ce n’est pas pour rien que leur devise dégringole actuellement. Je suis beaucoup plus sceptique en ce qui concerne les pays développés car le poids des taxes y est tel que l’influence du cours du baril est plus petite.

Les pays émergents risquent-ils d’être confrontés à une nouvelle spirale inflationniste?

Peut-être. Rappelez-vous, au moment de la crise financière, en 2008, il y avait une crise alimentaire dans les pays émergents, parce que le prix du riz s’était envolé. Dans ces pays-là, c’est fondamental. La chute des devises locales, comme celle qui se produit actuellement, a tendance à pousser l’inflation à la hausse. Non seulement ces pays sont confrontés à un pétrole plus cher mais en plus, comme leur devise a chuté, ils importent de l’inflation et toute la spirale des prix se met en route. L’effet sur la population peut être catastrophique. En Turquie, par exemple, l’inflation caracole à plus de 10%.

Que peuvent faire les autorités de ces pays pour y remédier?

Elles vont essayer de contrôler l’inflation en provoquant une hausse des taux d’intérêt. Voyez l’exemple de l’Argentine (qui a relevé cette semaine son principal taux directeur à 40%, NDLR). Mais ça risque de précipiter ces économies dans la récession. Il reste le recours au Fonds monétaire international, comme le fait l’Argentine.

Cela peut fonctionner?

Non, je ne pense pas, surtout avec les mouvements actuels des marchés. En plus, il ne faut pas oublier qu’on approche de l’été, période pendant laquelle les mouvements sont toujours fortement amplifiés parce qu’il y a moins de volumes de transactions, ce qui rend tout beaucoup plus instable. Ce n’est pas pour rien que la plupart des crises débutent vers le mois d’août.

La correction récente des marchés émergents peut-elle constituer une opportunité pour y investir?