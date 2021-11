La lenteur de la vaccination par endroits préoccupe la BCE

"Bien que les progrès de la vaccination aient contribué à équilibrer les risques pour la reprise économique dans la zone euro, certains risques de baisse persistent", estime l'institut monétaire. " Des taux de vaccination plus élevés en comparaison avec le printemps ont réduit le niveau de risques de baisse à la fois pour cette année et l'an prochain. Cependant, les prévisions économiques actuelles sont toujours sujettes à des incertitudes liées à la nécessité potentielle de nouvelles mesures de confinement durant les mois d'hiver. Le virus continue à se propager , en affectant potentiellement l'immunité issue des vaccins ou en créant de nouvelles mutations, ce qui pourrait se traduire par des nouvelles entraves pour l'activité économique ."

"Signes d'exubérance sur les marchés"

La BCE met aussi en garde contre les valorisations élevées observées à la fois sur les marchés financiers et dans l'immobilier. Elle observe également une augmentation des risques pris par les institutions non bancaires, telles que les assureurs et les fonds d'investissement. Elle souligne par ailleurs les risques liés à l'augmentation de l'endettement des États et des entreprises.