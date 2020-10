La mort du président de Samsung attise les convoitises

L'homme qui a porté Samsung au rang de champion technologique mondial s'en est allé dimanche. La succession de Lee Kun-Hee, plus riche citoyen de Corée du Sud, fait déjà des vagues à la Bourse de Séoul.

Une page se tourne en Corée du Sud avec la mort du plus grand capitaine d'industrie du pays. Hospitalisé depuis six ans après une crise cardiaque, le patron de Samsung Lee Kun-Hee est décédé dimanche à 78 ans.

Spéculations sur l'héritage

Avec Lee Kun-Hee à sa tête depuis la fin des années 1980, le fabricant familial de télévisions est devenu en quarante ans un empire technologique . Samsung est actuellement l'entreprise technologique qui génère le plus de revenus au monde. Sa capacité à se renouveler en a même fait le seul concurrent capable de tenir tête à Apple sur le marché des smartphones.

Mais son "héritage" sera également compliqué, voire coûteux, à redistribuer à ses ayants droit. Lee était l'homme le plus riche de Corée du Sud avec une fortune dépassant les 20 milliards de dollars .

De quoi alimenter l'intérêt des investisseurs sur une possible restructuration de Samsung et le sort des parts de Lee dans plusieurs entreprises du groupe, dont le joyau Samsung Electronics.

Si l'action Samsung Electronics (+0,33%) n'a pas beaucoup bougé ce lundi, celles des autres filiales du conglomérat étaient très recherchées par les investisseurs sud-coréens. Samsung C&T spécialisée dans la construction et Samsung life insurance ont bondi de 13,5%. L'héritier de Lee détient 17,3% et 20,76% de ces deux entreprises et la cote parie sur des cessions d'actifs ou une augmentation du dividende de l'une ou l'autre filiale.