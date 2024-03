La perte de la BNB a dépassé 3 milliards d'euros en 2023

La perte historique subie par la BNB l'année dernière a fortement entamé ses réserves. En un an, celles-ci sont passées de 6,5 à 3,1 milliards d'euros. Comme en 2023, la banque nationale se limitera donc à distribuer le premier dividende prévu par la loi organique qui la gouverne, à savoir 1,5 euro par action, prélevé sur les réserves. Aucun second dividende ne sera versé, compte tenu des pertes et du niveau minimal des réserves.