La pire année du Bel 20 depuis 2011

L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles a perdu 18,46% en 2018, soit sa plus nette baisse en sept ans. Le ralentissement économique mondial a affecté la grande majorité des indices boursiers de la planète.

La séance boursière écourtée de ce lundi 31 décembre aura au moins eu un mérite. Elle a permis au Bel 20 de limiter quelque peu ses pertes de 2018 et lui a ainsi évité d'enregistrer son plus net recul annuel depuis 2008. L'indice belge a en effet clôturé la séance du jour sur une hausse de 1,08% à 3.243,63 points. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles affiche dès lors une baisse de 18,46% cette année qui aura donc été - de justesse - un peu moins mauvaise que 2011, lorsque le Bel 20 s'était replié de 19,20% à cause de la crise de la dette en zone euro.