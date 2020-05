La plus grande offre d'actions de l'histoire du secteur pharmaceutique

La vente des actions Regeneron de Sanofi débute ce mardi aux Etats-Unis. Une opération à plus de 7 milliards de dollars qui pourrait avoir un effet sur d'autres valeurs du secteur.

Le secteur pharmaceutique est-il à l'aube d'une nouvelle vague de consolidation? La mégaopération de Sanofi et Regeneron qui débute ce mardi risque d'alimenter les spéculations sur de possibles fusions et acquisitions dans les mois qui viennent.

Sanofi a annoncé la cession de quasiment toute sa participation dans Regeneron. Actuellement, le géant pharmaceutique français, qui pèse 110 milliards d'euros en bourse de Paris, ce qui en fait la troisième plus grosse société du Cac 40 derrière LVMH et L'Oreal, détient 23,2 millions d'actions Regeneron, soit environ 20,6% du capital du laboratoire américain.

Ce dernier va acquérir pour 5 milliards de dollars de ses propres actions détenues par Sanofi, soit environ 8,7 millions de titres au dernier cours de clôture de la Bourse de New York, soit 569,91 dollars vendredi (Wall Street était fermée lundi pour cause de jour férié aux USA). Sanofi place aussi sur le marché, à destination du public, 12,8 millions d'actions, ce qui, au même cours de bourse, rapporterait 7,3 milliards de dollars. D'après les calculs de l'agence Bloomberg, il s'agirait de la plus grosse offre publique d'actions de l'histoire du secteur pharmaceutique.