La recherche de rendement fait monter les indices boursiers

Plutôt contradictoire. Plus les nouvelles sont décevantes, plus les marchés boursiers montent. Il n’y a pas si longtemps encore, un indicateur économique chinois défavorable, tel que le PMI manufacturier tombé à 49 points en juin et publié à Pékin au tout début de la semaine, aurait fait trembler toute la planète boursière. Il n’en a pas été ainsi cette fois. De Wall Street à Shanghaï, en passant par les places européennes, les indices sont montés de concert lundi.