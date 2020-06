La reprise en forme de "t"

Ce qui est sûr, c’est que nous sommes actuellement plongés dans le ralentissement économique le plus important et le plus brutal que l'économie mondiale moderne ait jamais connu. L’OCDE table sur une chute de 6% de l’économie mondiale en 2020.

Sur la base des trimestres civils, les critères d’une récession seront bel et bien respectés en 2020, avec une croissance négative sur les premier et deuxième trimestres. Mais il pointe que sur une période de trois mois glissants, on ne peut pas véritablement parler de récession économique. En effet, si nous supposons que le confinement complet a démarré le 1er mars et s’est terminé le 31 mai, nous obtenons le premier trimestre de croissance négative. Mais la période du 1er juin jusqu'à la fin du mois d'août devrait correspondre à un net rebond historique. Ce sont, dit-il, les raisons pour lesquelles ceci ressemble à un "t", soit une forte chute suivie d'une forte reprise avec un retour à un niveau inférieur d'activité à l'avant-crise.