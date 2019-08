"La réunion de Jackson Hole va éclipser tout le reste de l'agenda macroéconomique"

Les investisseurs et traders vont se tourner dans les jours à venir vers les banquiers centraux, qui tiennent leur réunion annuelle à Jackson Hole. Le discours du patron de la Fed est particulièrement attendu.

Dans ce contexte, la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole , dans le Wyoming (centre-ouest des Etats-Unis) "va être le grand rendez-vous de la semaine et éclipser tout le reste en terme de macroéconomie ", juge M. Dembik.

"Systématiquement depuis la crise, on a eu à Jackson Hole des annonces de la part des banquiers centraux. Les attentes sont élevées car tout le monde s'attend à des actions des banquiers centraux, notamment de la BCE et de la Fed en septembre."

Les investisseurs suivront également des indicateurs économiques pour l'économie européenne , notamment l'indicateur de croissance de la zone euro publié jeudi par IHS Markit . Les économistes tablent sur une baisse de 0,3 point de l'indice PMI en août, à 51,2 points. Un score supérieur à 50 points indique une augmentation de l'activité dans le secteur privé et inversement.

Au niveau des entreprises, la biscuiterie Lotus Bakeries publie ses chiffres semestriels le lundi après la clôture. KBC Securities prévoit un chiffre d'affaires de 286,2 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation de 56,9 millions d'euros (EBITDA), ce qui représente une marge de 19,9%. L'analyste Guy Sips compte sur la croissance du marché domestique belge grâce au lancement de nouveaux produits tels que Tartelice et Mini Dinosaurus. Les moteurs de la croissance se situent plutôt aux États-Unis et en Chine.