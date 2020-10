La richesse des ménages fait de la résistance

On pouvait redouter que la pandémie allait affecter un peu la richesse des ménages dans le monde, surtout en raison des remous sur les marchés boursiers. Mais toute la richesse des ménages n’est pas investie en actions . Et finalement, cette richesse globale est demeurée assez stable en 2020.

On a bien enregistré une chute de la fortune nette des ménages de 17.500 milliards de dollars entre janvier et mars 2020, soit une baisse de 4,4% sur une richesse globale de quelque 400.000 milliards, souligne le Global Wealth Report publié par Credit Suisse. Mais les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales ont ensuite permis d’inverser la tendance. En juin, la richesse mondiale était supérieure de 1.000 milliards de dollars à son niveau initial de l'année (+0,25%).