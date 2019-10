La richesse mondiale n'a que modestement progressé en un an

La croissance de la richesse mondiale s'est appuyée sur la remontée de la valeur des actifs financiers cette année. Toutefois, le rapport de Crédit Suisse observe que les actifs non financiers ont davantage contribué à la croissance de la richesse mondiale, en particulier en Chine, en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Inde. L'étude note que la dette des ménages a grimpé de 4% en un an, et affiche une croissance à deux chiffres en Chine et en Inde.