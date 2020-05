La saison des AG bat son plein à Bruxelles

La semaine prochaine commencera en douceur pour les investisseurs puisque les marchés seront fermés au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday) et aux États-Unis (Memorial Day). Rare statistique publiée lundi, l’indice Ifo permettra de faire le point sur le climat des affaires en Allemagne. Le moral des entrepreneurs était tombé à son plus bas niveau historique, à 74,3 points. "Le climat au sein des entreprises allemandes est catastrophique", avait réagi Clemens Fuest, le président de l'institut. Selon les données compilées par Bloomberg, l’indice devrait remonter légèrement en mai, à 78,3 points.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine publiera une nouvelle édition de son Livre Beige, son rapport sur les conditions économiques dans les districts fédéraux. La journée de jeudi sera plus chargée avec, notamment, les chiffres provisoires sur l’inflation allemande en mai. L'indice des prix était tombé à 0,9% le mois dernier et devrait encore reculer. Les économistes tablent en moyenne sur une inflation à 0,7% en glissement annuel. Aux États-Unis, outre les traditionnelles allocations de chômage, on en saura davantage sur l’évolution du PIB (2e estimation) au premier trimestre 2020.