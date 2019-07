"La saison des résultats promet d'être mouvementée" en Europe

Sceptiques. L'heure n'est pas à l'optimisme parmi les analystes à quelques jours du lancement d'une nouvelle saison de résultats trimestriels en Europe. Selon les données publiées par la société Refinitiv mardi, les entreprises reprises au sein de l'indice paneuropéen Stoxx 600 devraient faire état d'une modeste hausse, d'environ 0,8%, de leurs bénéfices au cours du deuxième trimestre 2019. Les analystes tablaient encore sur une croissance de 1,8% la semaine précédente. Et il y a deux mois, ils espéraient même un bond de 3,6%.

"Les résultats du deuxième trimestre ne devraient pas impressionner et, malgré des attentes revues à la baisse, les actions pourraient ne pas toutes être épargnées par la déception", prévient Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays.

Certains observateurs estiment même que les anticipations sont encore trop élevées. "La saison des résultats promet d'être mouvementée", signalent Laurent Douillet et Tim Craighead, stratégistes chez Bloomberg Intelligence. Et de pointer les 20 entreprises européennes qui, ces derniers jours, ont lancé un avertissement sur résultats pour leurs chiffres du deuxième trimestre et/ou de l'exercice annuel. "Les avertissements proviennent principalement de secteurs cycliques, notamment de la consommation discrétionnaire (7), des matériaux (4) et de l'industrie (3), reflétant l'affaiblissement des perspectives économiques en Europe".