La semaine de Marc Lambrechts

Quand l’indice Dow Jones de la Bourse de New York chute de 800 points et récupère la totalité ou presque de ses pertes en fin de séance, on peut se dire que quelque chose d’anormal vient de se produire. Déclenchement de programmes automatiques ou d’algorithmes? C’est fort possible. Sur le plan fondamental, une seule raison était avancée jeudi pour justifier ce rebond: des propos relayés par le Wall Street Journal de responsables de la Federal Reserve, notamment ceux de Robert Kaplan (lire notre portrait), indiquant que la Fed pourrait être tentée par une politique de "wait and see" en matière de taux d’intérêt. En d’autres mots, la fin de la période de la hausse des taux directeurs de la banque centrale américaine serait proche. De quoi rassurer la Bourse.