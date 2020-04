La semaine prochaine sur les marchés

La saison des résultats d'entreprises se poursuit, avec notamment les chiffres de WDP et Barco publiés mercredi prochain. La Chine retiendra aussi l'attention des investisseurs.

Les regards des investisseurs vont se tourner vers la Chine, où lundi, la banque centrale devrait annoncer une décision sur ses taux d'intérêt. Celle-ci devrait largement réduire son taux directeur pour soutenir davantage l'économie touchée par le coronavirus, qui a rétréci pour la première fois depuis le premier trimestre, a révélé une enquête Reuters auprès de commerçants et d'analystes. Ceux-ci s'attendent à une réduction du taux de référence des prêts (LPR) dans sa fixation mensuelle pour réduire les coûts de financement des entreprises alors qu'elles luttent pour se remettre sur pied après des perturbations économiques sans précédent. Cette baisse serait la deuxième du taux de référence des prêts cette année. Les attentes élevées concernant une baisse du taux de référence des prêts sont survenues après que la Banque centrale chinoise a abaissé le taux d'intérêt de sa facilité de prêt à moyen terme pour les institutions financières au niveau le plus bas jamais enregistré. Cette jauge sert de guide au LPR.