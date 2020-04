La semaine prochaine

Les yeux des investisseurs seront rivés sur le marché du pétrole lundi prochain alors que se tient une réunion exceptionnelle des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) par vidéoconférence. Jeudi dernier, le Président américain Donald Trump a indiqué que la Russie et l'Arabie Saoudite pourraient baisser leur production d'au moins 10 millions de barils. L'Arabie saoudite a appelé à une réunion "urgente" de l'Opep et d'autres pays, dont la Russie, pour stabiliser le marché, mais un jour après que le royaume a augmenté sa production à un niveau record. Des analystes se sont montrés sceptiques sur le fait qu'un accord soit en vue. "Ça serait bien sûr un événement important, même dans un contexte de surproduction massive de 25 millions de barils par jour qui arrivent sur le marché en ce moment", a souligné Per Magnus Nysveen, chef de l'analyste de la société de conseil spécialisée Rystad Energy, cité par Bloomberg. Mais cet accord "semble trop bon pour être vrai", a-t-il estimé.