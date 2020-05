La semaine prochaine

Les investisseurs espèrent que les résultats des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé que publiera lundi et mercredi prochains IHS Markit pour la zone euro et les États-Unis, et le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, attendu pour vendredi, conforteront cette tendance. Tous les signaux sont pourtant loin d'être au vert avec des bénéfices attendus en forte contraction au deuxième trimestre, sans parler du regain de tension entre les États-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong. Les bénéfices des composants de l'indice S&P500 sont attendus en repli de 42,7% au deuxième trimestre, selon le consensus IBES de Refinitiv.