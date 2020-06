C'est ce lundi à 9 heures tapantes que l'action du groupe biopharma liégeois Hyloris fera son introduction sur Euronext Bruxelles. Pour rappel, la fourchette de prix pour la nouvelle action au moment de l'IPO était de 10,75-12 euros.

Autre événement sur Euronext Bruxelles, l'action Barco sera scindée par 7 dès l’ouverture de la séance de mercredi prochain. Le groupe technologique courtraisien cherche par cette décision à améliorer la liquidité de son titre en bourse. Son capital, qui est composé actuellement de 13,1 millions d’actions, comptera désormais 91,7 millions de titres. Barco affiche une capitalisation boursière d’un peu plus de 2 milliards d’euros. Son action avait amélioré son record historique de février 2000 en février 2020, lorsqu'elle avait clôturé à 246,50 euros. Pour le reste, toujours parmi les sociétés cotées à la Bourse de Bruxelles, Gimv cotera ex-dividende ce lundi. Le montant brut de son dividende s'élève à 2 euros par action, soit 1,40 euro net.

Sur le plan des statistiques économiques qui feront l'objet d'une publication la semaine prochaine, épinglons l'inflation en Belgique lundi. Ce même jour, la zone euro communiquera de son côté sur la confiance des entrepreneurs et des consommateurs en juin et, le lendemain, sur le niveau de son inflation. Concernant l'économie américaine, il y aura mardi prochain le prix des maisons en avril (Case-Shiller) et la confiance des consommateurs et, jeudi, les chiffres du chômage. Wall Street restera fermée vendredi prochain. Enfin, les PMI manufacturier et des services pour la Chine seront annoncés mardi.