La semaine prochaine

Les principaux événements économiques et financiers à suivre entre le 10 et 14 août.

Après les indices des directeurs d'achat (PMI), les investisseurs s'intéresseront cette semaine aux indices de confiance des investisseurs et des consommateurs . Ils prendront connaissance lundi de l'indice Sentix qui mesure le moral des investisseurs en zone euro. Rappelons qu'il avait continué à s'améliorer en juillet - pour le troisième mois consécutif - et atteint -18,2 contre -24,8 en juin. Mais certains observateurs craignent que cette reprise ne s'essouffle.

Côté entreprises, la saison des résultats commence à prendre fin. En Europe, on attend les chiffres trimestriels de Zalando lundi, de HelloFresh mardi, de Just Eat et d'ABN Amro mercredi, ainsi que de Deutsche Telekom et d'Aegon jeudi. À Bruxelles, ce sera au tour de Belreca, Jensen-Group, Zenitel, Avantium, Sipef, Shurgard et Lotus Bakeries.