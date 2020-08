Des résultats de sociétés et quelques statistiques sont attendus. Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, également.

La saison des résultats continuera de battre son plein la semaine prochaine, avec encore de nombreuses sociétés qui doivent annoncer leurs chiffres. Lundi prochain, Roularta annoncera ses résultats. Mardi, ce sera au tour de Deceuninck, et aux États-Unis, les investisseurs attendront les chiffres de Walmart et de Home Depot. Mercredi, Wirecard, en faillite suite à un scandale sur ses comptes financiers, sera retiré de l'indice phare de la Bourse allemande, le Dax. Jeudi, Leasinvest, BAM, Adyen et Alibaba publieront leurs résultats du premier semestre.