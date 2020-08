La semaine prochaine sera marquée par la publication de nombreux résultats de sociétés. Lundi, VGP ouvrira le bal avec ses résultats du premier semestre. Mercredi, Bone Therapeutics, MdxHealth, Agfa Gevaert et IBA donneront leurs résultats du premier semestre avant bourse. Smartphoto et Spadel publieront leurs chiffres après bourse. Jeudi, Banimmo, EVS, Tessenderlo, Picanol et D'Ieteren annonceront leurs résultats du premier semestre. Greenyard publiera un trading update du deuxième trimestre. Vendredi, Balta, CFE, Recticel et Ackermans & Van Haaren donneront leurs résultats du premier semestre. KBC Ancora et EuroCommercial Properties publieront leurs résultats annuels 2019-2020. Aux États-Unis, les résultats de Salesforce sont attendus mardi.