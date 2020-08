La semaine prochaine

Coté entreprises, la saison des résultats arrive au bout du tunnel. À la Bourse de Bruxelles, on attend encore les chiffres trimestriels d'Accentis, Resilux et Van de Velde lundi; ceux de Care Property Invest mardi; ceux d'Aedifica mercredi; ceux d'Atenor, Biocartis, Brederode, Home Invest Belgium, Sequana Medical et Sofina jeudi; et enfin, ceux d'Iep Invest, Retail Estates, Sioen et Texaf vendredi.