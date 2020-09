Les investisseurs devront composer la semaine prochaine avec la fermeture des marchés américains lundi pour cause de Labor Day. Les volumes de transactions en Europe risquent d'être affectés par cette suspension aux États-Unis. Des résultats d'entreprises viendront aussi animer la séance durant la semaine, avec lundi, ceux de Bois Sauvage au premier semestre. Mardi, Slack annoncera ses chiffres pour le second trimestre. Les résultats de Tinc sont attendus mercredi, ceux de Neufcour, Immobel, Hamon et Vranken Pommery jeudi, et ceux d'Exmar et de Kroger vendredi.