La semaine prochaine

Que la nouvelle saison des résultats trimestriels commence! De nombreuses entreprises cotées en bourse vont publier leurs chiffres pour le troisième trimestre dans les prochains jours. À Wall Street, BlackRock, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co et Citigroup lanceront officiellement le bal mardi. Ce sera au tour de Bank of America, Goldman Sachs, UnitedHealth Group et Wells Fargo mercredi, de Morgan Stanley jeudi.