La semaine prochaine

La saison des résultats du troisième trimestre va battre son plein avec une salve de chiffres de sociétés attendus. Lundi, IBM et Philips démarreront la semaine avec leurs résultats. Le lendemain, ce sera au tour de Procter & Gamble, Netflix, Volvo et UBS de dévoiler leurs chiffres.

Mercredi, WDP, Barco et Werelhave Belgium annonceront leurs résultats à la Bourse de Bruxelles. À Wall Street, ceux de Tesla retiendront l'attention. Jeudi, la biotech argenx publiera, tout comme Sipef, Vastned Retail Belgium et Econocom, ses résultats. Aux États-Unis, ceux de Coca-Cola, Microsoft et MacAfee sont attendus. Orange Belgium et Xior clôtureront, vendredi, la longue série de résultats de la semaine.