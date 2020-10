La réunion de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt marquera la semaine, aux côtés de nombreux résultats d'entreprises.

L'événement le plus attendu par les investisseurs la semaine prochaine sera, sans aucun doute, la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. La présidente de l'institution, Christine Lagarde, a déclaré lundi dernier que la BCE est disposée à en faire plus si nécessaire. Une majorité d'économistes s'attend à ce que la banque centrale prolonge et augmente, en décembre, son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), dont le montant est fixé, pour l'instant, à 1.350 milliards d'euros.

Les résultats de sociétés vont continuer de pleuvoir, avec, notamment, ceux de SAP (lundi), Microsoft (mardi), Visa et Mastercard (mercredi), Proximus, AB InBev, Telenet , Facebook, Twitter, Apple, Amazon et Alphabet (jeudi), ainsi que Total, Air-France et Exxon Mobil (vendredi). L'attention des investisseurs portera surtout sur les prévisions des sociétés, alors que la deuxième vague de Covid-19 fait craindre pour la croissance économique.

Plusieurs statistiques viendront aussi indiquer l'état de la croissance économique en Europe et outre-Atlantique. Jeudi, les États-Unis publieront leurs chiffres du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, un jour avant la France, l'Allemagne et la zone euro. Les chiffres de l'inflation en Allemagne en octobre sont attendus jeudi, et ceux des États-Unis seront publiés le lendemain.