La semaine prochaine

Après l'élection présidentielle aux États-Unis, ainsi que la réunion de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale, les investisseurs vont pouvoir respirer un peu. L'agenda de la semaine à venir est en effet plus léger en rendez-vous macroéconomiques. Lundi, on attend seulement l'indice Sentix, qui mesure la confiance des investisseurs en zone euro . Il était retombé à -8,3 en octobre contre -8 septembre. Selon les données compilées par Bloomberg, les analystes s'attendent à ce que la baisse du moral des investisseurs se soit accélérée ce mois-ci et tablent sur -15.

Côté entreprises, la saison des résultats pour le troisième trimestre continue. Le début de semaine sera calme à la Bourse de Bruxelles avec les chiffres d'Intervest Offices & Warehouses lundi et de Celyad Oncology mardi. Les journées de jeudi et vendredi seront par contre plus remplies: on attend les résultats de Biocartis, EVS, KBC, Keyware et Titan Cement jeudi. Le lendemain, ce sera au tour d'Aedifica, Ageas, Agfa-Gevaert, Home Invest Belgium, Sioen Industries et Texaf. Les analystes tablent entre autres sur une baisse de 1,88% du bénéfice par action pour KBC entre juillet et septembre.