Après l'annonce encourageante d'un vaccin potentiel contre le Covid-19 par Pfizer et le laboratoire BioNTech, les investisseurs guetteront aussi la progression des chiffres de la pandémie qui entraîne des restrictions en Europe et aux Etats-Unis. Plusieurs grandes villes et Etats américains ont récemment décidé de réimposer des restrictions sanitaires. En Europe, la situation reste préoccupante malgré les multiples mesures prises ces dernières semaines . La France, qui a enregistré jeudi dernier un nombre record de patients hospitalisés pour le Covid-19, a confirmé que le confinement durerait au moins jusqu'au 1er décembre. Lundi prochain, l'Allemagne fera le point sur son confinement, alors que le pays est confronté à une hausse des nouveaux cas.

Du côté des résultats d'entreprises, sont attendus les chiffres de Vodafone, Easyjet, Home Depot, Walmart, Nvidia et Lucas Bols à l'étranger. A Bruxelles, les résultats attendus la semaine prochaine sont ceux de Greenyard mardi, de Atenor mercredi, de GIMV, de IBA et de Cofinimmo jeudi , et de VGP, de Bekaert et de Retail Estates vendredi.