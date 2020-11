La semaine prochaine

Que fera la Réserve fédérale les 15 et 16 décembre? On en aura peut-être des indices dans les minutes de sa dernière réunion, qui seront dévoilées mercredi à 20h, heure belge. Scénario similaire le lendemain puisque la Banque centrale européenne publiera le compte rendu de sa réunion du 29 octobre à 13h30. Enfin, Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving et clôturera plus tôt vendredi, à 19h, heure belge.