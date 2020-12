La semaine prochaine ne s'annonce pas très riche en statistiques économiques ni en nouvelles de sociétés. A la Bourse de Bruxelles, quelques entreprises cotées vont détacher leur dividende, à l'image de Proximus et Solvac. Quelques introductions en Bourse viendront tout de même animer la cote avec celle d'Inclusio à la Bourse de Bruxelles jeudi, et celles de Doordash sur le New York Stock Exchange mercredi et surtout Airbnb sur le Nasdaq jeudi.