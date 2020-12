La semaine prochaine

En cette période de fin d’année, l’agenda économique et financier est naturellement plus léger. D’autant que la semaine sera raccourcie en raison des fêtes de Noël. Les places boursières gérées par l’opérateur Euronext (Bruxelles, Amsterdam, Paris, Dublin…) seront ainsi fermées plus tôt ce jeudi 24 décembre, à partir 14h00. De même que la Bourse de Londres (à partir de 13h30). Vendredi, seuls quelques irréductibles marchés actions seront ouverts, notamment ceux de Tokyo et de Shanghai.