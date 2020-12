La semaine prochaine

La première semaine de 2021 sera chargée en indicateurs de confiance. On attend également le compte-rendu de la réunion de la Fed en décembre.

Les marchés financiers vont démarrer l’année 2021 avec un agenda plutôt chargé. Dès lundi, les investisseurs européens prendront connaissance des résultats définitifs de l’indice PMI manufacturier en zone euro pour décembre. Selon les données préliminaires, il avait atteint 55 le mois dernier, contre 53,8 en novembre. "Le repli au quatrième trimestre paraît bien moins brutal que celui observé plus tôt dans l'année en raison du choc provoqué par la pandémie", avait souligné Chris Williamson, économiste d'IHS Markit, à l’époque. Les économistes interrogés par Bloomberg tablent en moyenne sur un résultat définitif inchangé, à 55.

Mercredi, ce sera au tour de l’indice PMI des services (47,3 en données préliminaires) et de l’indice PMI composite (49,8). Ici encore, les économistes s’attendent à des résultats inchangés.

Terminons par un coup d’œil outre-Atlantique. On attend notamment les "minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale mercredi, les indices ISM mercredi et jeudi, ainsi que le rapport sur l’emploi américain vendredi. En ce qui concerne ce dernier, les économistes parient en moyenne sur 88.000 créations d’emplois non agricoles en décembre, contre 245.000 le mois précédent.